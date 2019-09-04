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РИА Новости

В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом

18:05 04.09.2019
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© РИА Новости / РИА НовостиОсвобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Заявление МИД Болгарии о "полувековых репрессиях" в этой стране как следствии действий советских войск в годы войны - это непрофессиональный и невдумчивый подход, такие вопросы надо обсуждать только на основе изучения подлинных исторических документов, заявил РИА Новости исполнительный директор фонда "История Отечества", член президиума совета Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский.
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. В ведомстве призвали "не закрывать глаза" на "полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность Болгарии от процессов в развитых европейских странах". Это, как считают болгарские дипломаты, стало следствием действий Красной Армии, сражавшейся с нацистской Германией в Европе. Заявление ведомства прозвучало перед открытием выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которое запланировано на 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.
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Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке, направленной исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. В российском посольстве заявили, что "обескуражены" тем, что подобные официальные заявления делаются до ознакомления с экспозицией.
"Заявление МИД Болгарии - это непрофессиональный подход", - сказал Могилевский.
"Нынешняя выставка подготовлена под эгидой Российского исторического общества в рамках большого проекта, посвященного 75-летию освобождения Красной Армией Восточной Европы от нацизма. Такие выставки готовятся для каждой страны, освобожденной в 1944-1945 годах советскими войсками. Выставка в Болгарии, как и другие, основана на подлинных исторических документах и фотографиях из Центрального архива Министерства обороны России, Российского государственного архива социально-политической истории, Архива внешней политики России", - добавил он.
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Могилевский напомнил, что Красная Армия освободила Восточную Европу – "это всем совершенно очевидно, тут и спорить не о чем". "Нынешняя выставка - это основание вспомнить, как это было, в том числе вспомнить героев болгарского Сопротивления. Выставка выполнена с большим уважением к болгарскому народу, к болгарской истории", - отметил он.
Что же касается происходившего позднее в странах Восточной Европы, то, по словам Могилевского, "это совершенно отдельный вопрос, который и обсуждать надо отдельно, имея в виду решения руководителей трех держав-победителей - Сталина, Рузвельта и Черчилля - о том, как будет строиться архитектура международной безопасности после войны". "И не нужно на советского солдата-освободителя перекладывать ответственность за то, что происходило позже", - добавил собеседник агентства.
"Если есть какие-то вопросы, кому-то кажущиеся дискуссионными, то лучше обсуждать их в формате "круглых столов", собрать историков, а не действовать в режиме, как говорится, "интернет-дипломатии". Я бы предложил открыть выставку и затем обсудить, как проходило освобождение Болгарии, какие последствия для болгарского народа принесло освобождение от гитлеровской оккупации", - сказал Могилевский.
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В России напомнили Болгарии о роли СССР во Второй мировойРоссийские политики, дипломаты и эксперты напомнили болгарским властям об исторической памяти и объяснили, чем вызвана реакция Софии на выставку про освобождение Европы от нацизма.
"Вызывает недоумение, что можно походя судить о такой содержательной выставке, за которой стоит многомесячный работа профессионального коллектива, и давать такого рода оценки. С профессиональной точки зрения обидно за уровень дискуссии. Представляется, что все-таки люди, работающие в министерстве иностранных дел такой европейской страны, как Болгария, могли бы более вдумчиво отнестись и хотя бы в предварительном плане попросить материалы этой выставки, чтобы сформулировать свою позицию по ним", - отметил он.
Могилевский добавил, что если бы к организаторам выставки обратились болгарские коллеги, то "им бы никто не отказал, учитывая наши прекрасные отношения с ними - например то, что мы недавно отметили 140-летие освобождения Болгарии русскими войсками от турецкого ига". "Мы бы могли не только заранее предоставить материалы выставки, но и предложить обсудить, договориться о дискуссионных форматах и спокойно поговорить", - заключил он.
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