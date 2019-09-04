Где трудоустраиваются теологи?

"Раздумываю сейчас, не выбрать ли направление "теология" в вузе. Хотелось узнать, по окончании обучения какие есть перспективы в плане трудоустройства? Кем идут работать теологи?" Савелий, г. Владимир

Отвечает президент Научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион:

Выпускники могут быть преподавателями теологии. Они могут быть специалистами в области конфессионально-государственных отношений. Некоторые выпускники теологических кафедр уже сейчас работают в государственных структурах.