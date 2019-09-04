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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Где трудоустраиваются теологи?

18:04 04.09.2019 (обновлено: 18:16 04.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСретенский ставропигиальный мужской монастырь
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Раздумываю сейчас, не выбрать ли направление "теология" в вузе. Хотелось узнать, по окончании обучения какие есть перспективы в плане трудоустройства? Кем идут работать теологи?" Савелий, г. Владимир
Отвечает президент Научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион:
Выпускники могут быть преподавателями теологии. Они могут быть специалистами в области конфессионально-государственных отношений. Некоторые выпускники теологических кафедр уже сейчас работают в государственных структурах.
Ну а наибольшую востребованность, конечно, теологи получат тогда, когда откроются более широкие возможности для преподавания дисциплин, связанных с религиозными традициями, в школах. Вот тогда понадобятся тысячи, может быть, десятки тысяч теологов.
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