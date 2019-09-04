ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опросит руководителей образовательных организаций и научных учреждений на предмет конкуренции в их сфере деятельности, говорится в сообщении ведомства в среду.

"Для того чтобы улучшить ситуацию, а также совершенствовать меры по развитию и защите конкуренции в сфере научных исследований и разработок, ФАС России проводит опрос руководителей учреждений науки и образовательных организаций высшего образования и просит заполнить анкету", - говорится в сообщении.

Как отмечается, результаты опроса будут использованы ФАС в создании "дорожной карты" развития конкуренции в сфере науки.

По мнению ведомства, в сложившейся системе бюджетного финансирования науки наблюдается ряд проблем. Например, внеконкурсные госзадания способствуют тому, что часто большая часть бюджетных средств уходит на административные издержки, а не на сами исследования и разработки.