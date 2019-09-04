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РИА Новости

ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки

18:02 04.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опросит руководителей образовательных организаций и научных учреждений на предмет конкуренции в их сфере деятельности, говорится в сообщении ведомства в среду.
"Для того чтобы улучшить ситуацию, а также совершенствовать меры по развитию и защите конкуренции в сфере научных исследований и разработок, ФАС России проводит опрос руководителей учреждений науки и образовательных организаций высшего образования и просит заполнить анкету", - говорится в сообщении.
Как отмечается, результаты опроса будут использованы ФАС в создании "дорожной карты" развития конкуренции в сфере науки.
По мнению ведомства, в сложившейся системе бюджетного финансирования науки наблюдается ряд проблем. Например, внеконкурсные госзадания способствуют тому, что часто большая часть бюджетных средств уходит на административные издержки, а не на сами исследования и разработки.
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Кроме того, развитию конкуренции в сфере научных исследований и разработок (НИР) мешает уравнительный подход к финансированию научных институтов, имеющих разную эффективность, финансирование ведомствами госзаказа на разработку аналитических отчётов и прогнозов в качестве НИР, а также использование в качестве ключевых показателей эффективности фундаментальных исследований числа научных публикаций и индекса цитирования.
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ФАСРоссияОбщество
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