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РИА Новости

Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко

18:01 04.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Решение кабмина Украины рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации является нарушением права киевлян на местное самоуправление, говорится в заявлении фракции "Европейская солидарность" в среду.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Решение кабмина об увольнении Кличко с должности председателя КГГА является грубым нарушением права киевлян на местное самоуправление и ревизией курса на децентрализацию, которая была основана Петром Порошенко и доказала свою эффективность и полезность для общин", - говорится в заявлении.
Отмечается, что действия власти противоречат волеизъявлению киевлян и решению Конституционного cуда, который определил, что КГГА может возглавлять только избранный на выборах мэр Киева. "Решение КМУ (кабмина Украины - ред.) следует рассматривать в более широком контексте концентрации власти в одних руках, уменьшения роли парламента, правительства и местного самоуправления, что, вполне очевидно, противоречит европейской стратегии Украины", - говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко
Вчера, 17:21РИА Новости
Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева в 2020 году
Также в политсиле подчеркнули, что "в следующем году должны состояться местные выборы, на которых и должно быть решено, кто должен возглавить киевскую городскую власть".
Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
Мэр Киева Виталий Кличко перед пресс-конференцией в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
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16700004
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не трогайте Кличко , он меня смешит
4 сентября, 19:58
Shi ko
291001
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