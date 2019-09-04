Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Решение кабмина Украины рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации является нарушением права киевлян на местное самоуправление, говорится в заявлении фракции "Европейская солидарность" в среду.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Решение кабмина об увольнении Кличко с должности председателя КГГА является грубым нарушением права киевлян на местное самоуправление и ревизией курса на децентрализацию, которая была основана Петром Порошенко и доказала свою эффективность и полезность для общин", - говорится в заявлении.

Отмечается, что действия власти противоречат волеизъявлению киевлян и решению Конституционного cуда, который определил, что КГГА может возглавлять только избранный на выборах мэр Киева. "Решение КМУ (кабмина Украины - ред.) следует рассматривать в более широком контексте концентрации власти в одних руках, уменьшения роли парламента, правительства и местного самоуправления, что, вполне очевидно, противоречит европейской стратегии Украины", - говорится в сообщении.

Также в политсиле подчеркнули, что "в следующем году должны состояться местные выборы, на которых и должно быть решено, кто должен возглавить киевскую городскую власть".

Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.