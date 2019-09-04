США расширили санкции по Ирану

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана, в список включены девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов, сообщило в среду министерство финансов США.

Санкции введены в отношении граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, связанных с транспортным и энергетическим сектором компаний, в том числе индийских Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, компании из ОАЭ Fourteen star Ship Management LLC.