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РИА Новости

США расширили санкции по Ирану

17:59 04.09.2019 (обновлено: 18:15 04.09.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана, в список включены девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов, сообщило в среду министерство финансов США.
Санкции введены в отношении граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, связанных с транспортным и энергетическим сектором компаний, в том числе индийских Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, компании из ОАЭ Fourteen star Ship Management LLC.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 10:31РИА Новости
Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными
В списке также указаны названия шести нефтяных танкеров, связанных с указанными компаниями и Ираном.
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Министерство финансов СШАЭкономикаИранСШАВ мире
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