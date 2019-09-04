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РИА Новости

"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске

17:53 04.09.2019 (обновлено: 18:28 04.09.2019)
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© POLFOTO / Unger AnthonГлава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф
Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф
© POLFOTO / Unger Anthon
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен — РИА Новости. "Охотник за нацистами", глава иерусалимского отделения центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф выразил готовность в случае обращения российской стороны сотрудничать в поиске нацистских преступников.
Управление ФСБ по Новгородской области в августе обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По архивным данным, в окрестностях этих селений захоронены около четырех тысяч мирных граждан, которые были убиты в 1941-1943 годах. Предоставленный РИА Новости УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. Из данных списка следует, что все они — уроженцы или жители Латвийской ССР.
"Да, конечно", — сказал Зурофф РИА Новости, отвечая на вопрос, готов ли он сотрудничать с Российской Федерацией в случае обращения к нему российских властей.
"Если они захотят помощи, я буду более чем рад (помочь. — Прим. ред.), но я не могу помочь, не имея информации", — добавил он.
Мемориальный комплекс Хатынь. Архивное фото
14 октября 2016, 12:55РИА Новости
СКР закрыл дело против умершего в Канаде нацистского преступника КатрюкаУголовное дело против Владимира Катрюка, обвиняемого в геноциде в белорусской деревне Хатынь в 1943 году, закрыто в связи с его смертью.
Зурофф также отметил, что никто не знает, сколько еще в мире остается нацистских преступников. "Есть страны, которые не ищут этих людей. В некоторых странах могли бы быть эти люди, но никто их не ищет", — сказал он.
Поискам военных преступников — немцев, литовцев, украинцев, хорватов, которые скрываются от правосудия по всему миру — от Аргентины до Исландии, Зурофф посвятил больше половины своих почти 70 лет и не собирается останавливаться.
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Эфраим ЗуроффСимон ВизентальРоссияВ мире
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