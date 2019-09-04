"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен — РИА Новости. "Охотник за нацистами", глава иерусалимского отделения центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф выразил готовность в случае обращения российской стороны сотрудничать в поиске нацистских преступников.

Управление ФСБ по Новгородской области в августе обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По архивным данным, в окрестностях этих селений захоронены около четырех тысяч мирных граждан, которые были убиты в 1941-1943 годах. Предоставленный РИА Новости УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. Из данных списка следует, что все они — уроженцы или жители Латвийской ССР.

"Да, конечно", — сказал Зурофф РИА Новости, отвечая на вопрос, готов ли он сотрудничать с Российской Федерацией в случае обращения к нему российских властей.

"Если они захотят помощи, я буду более чем рад (помочь. — Прим. ред.), но я не могу помочь, не имея информации", — добавил он.

Зурофф также отметил, что никто не знает, сколько еще в мире остается нацистских преступников. "Есть страны, которые не ищут этих людей. В некоторых странах могли бы быть эти люди, но никто их не ищет", — сказал он.