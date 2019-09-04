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РИА Новости

Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско

17:57 04.09.2019 (обновлено: 17:59 04.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полисов ОСАГО и каско
Оформление полисов ОСАГО и каско
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Найденный Банком России способ для совмещения рисков по ОСАГО и каско в одном полисе работоспособен, будет ли объединенный полис дешевле двух отдельных - покажет практика, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что разработал проект указания с минимальными требованиями к совмещенному полису. Оно позволит вносить информацию о договоре каско в полис ОСАГО, не заключая договор каско отдельно. Полис каско в этом случае должен будет предоставлять защиту по рискам гибели или повреждения транспортного средства. Сроки страхования по каско и ОСАГО должны совпадать, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО прекращает работать и каско. По каско предусмотрена франшиза (часть ущерба, которую клиент возмещает самостоятельно) в размере не более 20% от страховой суммы.
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Объединение ОСАГО и каско потребует изменений в законах, заявили в ЦБ
"РСА участвовал в консультациях при принятии решения по вопросу объединения ОСАГО и каско. Способ решения этой задачи, выбранный регулятором, на наш взгляд, потенциально является работоспособным. Союзу требуется время для более глубокой проработки документа и выработки конкретных предложений в его отношении. Будет ли данный "комбинированный" полис дешевле общей суммы двух раздельных полисов каско и ОСАГО - покажет практика", - сказал Уфимцев, слова которого приводит пресс-служба РСА.
Во время годового отчета правительства в Госдуме 17 апреля депутат ГД Вячеслав Лысаков высказал идею создания комбинированного полиса для автовладельцев, сочетающего в себе обязательную "автогражданку" и добровольное каско. При этом предполагается, что стоимость такого полиса должна быть ниже, чем совокупная стоимость двух полисов - ОСАГО и каско. Премьер Дмитрий Медведев счел идею интересной и предложил над ней поработать - прежде всего, выяснить, не возникнет ли здесь противоречия по закону.
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1000016
КАСКОЕвгений УфимцевОСАГОАвтоРоссийский союз автостраховщиковЦентральный Банк РФРоссияОбщество
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