Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Найденный Банком России способ для совмещения рисков по ОСАГО и каско в одном полисе работоспособен, будет ли объединенный полис дешевле двух отдельных - покажет практика, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что разработал проект указания с минимальными требованиями к совмещенному полису. Оно позволит вносить информацию о договоре каско в полис ОСАГО, не заключая договор каско отдельно. Полис каско в этом случае должен будет предоставлять защиту по рискам гибели или повреждения транспортного средства. Сроки страхования по каско и ОСАГО должны совпадать, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО прекращает работать и каско. По каско предусмотрена франшиза (часть ущерба, которую клиент возмещает самостоятельно) в размере не более 20% от страховой суммы.

"РСА участвовал в консультациях при принятии решения по вопросу объединения ОСАГО и каско. Способ решения этой задачи, выбранный регулятором, на наш взгляд, потенциально является работоспособным. Союзу требуется время для более глубокой проработки документа и выработки конкретных предложений в его отношении. Будет ли данный "комбинированный" полис дешевле общей суммы двух раздельных полисов каско и ОСАГО - покажет практика", - сказал Уфимцев, слова которого приводит пресс-служба РСА.