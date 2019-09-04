В ОЭЗ "Липецк" запустили завод по производству строительной опалубки

ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" открылся завод по производству опалубки, адаптированной для российского строительного рынка, сообщил РИА Новости врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Камень будущего завода австрийская компания "DOKA" заложила на территории ОЭЗ "Липецк" в июле прошлого года.

"Мы благодарны за то, что "DOKA" выбрала именно липецкую площадку для развития. Уверен, что у нас впереди плодотворное сотрудничество, в России есть много работы для строителей, потому что мы выполняем национальные проекты. Вторая и третья очереди завода могут быть построены еще быстрее, чем планировалось", - отметил врио главы региона на цереомонии открытия завода Игорь Артамонов.

По словам посла Австрии в России Йоханнеса Айгнера, принявшего участие в церемонии запуска предприятия, завод стал первым подразделением австрийского концерна за пределами Европейского Союза.