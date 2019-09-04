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РИА Новости

В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку

17:41 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. В полицию не поступало заявлений на двух подростков из Белореченска, рассмешивших пользователей интернета многоходовой кражей садовой тачки, которая попала на видео, набравшее в итоге более двух миллионов просмотров, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Пользователей сети рассмешила кража садовой тачки двумя подростками в городе Белореченск на Кубани, инцидент запечатлела камера наблюдения. На кадрах видно, как двое подростков безуспешно пытаются перебросить тачку через высокий забор, используя при этом подручные средства, включая скамейки, стол и лестницу. Соорудив из них некое подобие пирамиды, подросткам удалось перекинуть тележку. В конце ролика видно, как старший из похитителей увозит тачку, в то время как младший сидит внутри нее. При этом один из подростков, судя по кадрам, забывает за забором свой рюкзак. На данный момент ролик, опубликованный телеканалом "Россия 24" 3 сентября, набрал более двух миллионов просмотров.
Видео кражи садовой тачки подростками в Белореченске
03:40РИА Новости
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
"В полицию Белореченского района заявлений по этому поводу не поступало", - сообщили РИА Новости в региональном главке МВД, отвечая на вопрос о правовых последствиях появления данной видеозаписи.
В отделе по делам несовершеннолетних администрации Белореченского района ситуацию комментировать не стали.
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