В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку

КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. В полицию не поступало заявлений на двух подростков из Белореченска, рассмешивших пользователей интернета многоходовой кражей садовой тачки, которая попала на видео, набравшее в итоге более двух миллионов просмотров, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.