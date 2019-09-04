Фильм с Адамом Сэндлером до проката получил стопроцентный рейтинг

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Новый фильм "Неограненные драгоценности" с Адамом Сэндлером в главной роли еще до выхода в прокат получил 100% рейтинг на сайте-агрегаторе зрительских отзывов Rotten Tomatoes, сообщает Independent.
В триллере, премьера которого состоялась в конце прошлой недели на кинофестивале в Теллерайде (США), рассказывается о хозяине нью-йоркского ювелирного магазина - игромане.
Картину сняли режиссеры Джошуа и Бенни Сэдфи, известные по совместным работам "Удовольствие быть обкраденным", "Хорошее время", "Длинноногий дядюшка".
В США картина выходит в прокат 25 декабря.