Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T18:31Z
https://ria.ru/20190904/1558310541.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150086/08/1500860839_0:806:2569:2251_1036x0_80_0_0_2f98a2489381f9829e7898b2c9f2f2ca.jpg
РИА Новости
Культура

Фильм с Адамом Сэндлером до проката получил стопроцентный рейтинг

18:31 04.09.2019
654
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaАмериканский актер Адам Сэндлер
Американский актер Адам Сэндлер
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Новый фильм "Неограненные драгоценности" с Адамом Сэндлером в главной роли еще до выхода в прокат получил 100% рейтинг на сайте-агрегаторе зрительских отзывов Rotten Tomatoes, сообщает Independent.
В триллере, премьера которого состоялась в конце прошлой недели на кинофестивале в Теллерайде (США), рассказывается о хозяине нью-йоркского ювелирного магазина - игромане.
Картину сняли режиссеры Джошуа и Бенни Сэдфи, известные по совместным работам "Удовольствие быть обкраденным", "Хорошее время", "Длинноногий дядюшка".
Критик издания Variety рассказал, что "в "Неограненных драгоценностях" зритель чувствует, что его заперли в голове лунатика больше, чем на два часа". Эксперт из Vanity Fair похвалил игру Сэндлера.
В США картина выходит в прокат 25 декабря.
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
2 сентября, 14:33Культура
Хоакин Феникс рассказал, что ради роли "Джокера" чуть не сошел с ума
100000
КультураНовости культурыАдам СэндлерНью-Йорк (город)
Рекомендуем
Отец с сыном
Опрос: россиянки считают гладковыбритых мужчин наиболее привлекательными
РИА
Новости
Кадр из фильма Мы-Миллеры
Уилл Поултер сыграет одну из главных ролей в сериале "Властелин колец"
Американская актриса Линда Хэмилтон и Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон
Бывшая жена Джеймса Кэмерона рассказала, что их брак был ошибкой
Кебаб
В Иерусалиме с туристки взяли почти три тысячи долларов за шаурму
Лента
новостей
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни—младший может вернуться в киновселенную Marvel
Обручальные кольца
Офицер МЧС сделал предложение своей девушке после получения погон
Стоп-кадр из сериала Грейс и Фрэнки
Седьмой сезон "Грейс и Фрэнки" станет последним
Иран
Иран потребовал кредит в 15 миллиардов долларов за возврат к ядерной сделке
Фигура персонажа Артура Конана Дойла сыщика Шерлока Холмса в музее Лондона
Режиссер "Шерлока Холмса 3" рассказал, чем он будет отличаться от первых
Игорь Левитин
Левитин предложил вернуться к советской традиции массово заниматься спортом
Американский рэпер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg)
Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна
Иерарх Элладской церкви: мы признаем только одну Церковь на Украине
Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК Олимпийский
Пол Маккартни может стать хедлайнером фестиваля Гластонбери
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
США хотят ликвидировать ядерный потенциал Китая, считает эксперт
Продажа книг на Fem Fest 2017
Гран-при премии "Книга года" присудили воспоминаниям о Данииле Гранине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:23Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния