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РИА Новости

В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг

17:36 04.09.2019 (обновлено: 17:51 04.09.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Скульптуру в форме головы Адольфа Гитлера и огромный нацистский флаг времен Второй мировой войны обнаружены в бункере в Люксембургском саду в Париже, где находится Малый дворец – резиденция главы французского Сената (верхней палаты парламента).
Как передает портал France Info, высота скульптуры составляет 35 сантиметров, а размер флага - два на три метра.
Бункер под Малым дворцом был устроен еще в 1937 году. С 1940 по 1944 год это здание занимал генштаб Люфтваффе Западного фронта.
"Я не знал о наличии этого бюста. Я обратился к службе (ответственной за обслуживание) с просьбой углубить исследования всех предметов", - приводит портал слова спикера Сената Жерара Ларше.
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