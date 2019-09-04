В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг

ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Скульптуру в форме головы Адольфа Гитлера и огромный нацистский флаг времен Второй мировой войны обнаружены в бункере в Люксембургском саду в Париже, где находится Малый дворец – резиденция главы французского Сената (верхней палаты парламента).
Как передает портал France Info, высота скульптуры составляет 35 сантиметров, а размер флага - два на три метра.
Бункер под Малым дворцом был устроен еще в 1937 году. С 1940 по 1944 год это здание занимал генштаб Люфтваффе Западного фронта.
"Я не знал о наличии этого бюста. Я обратился к службе (ответственной за обслуживание) с просьбой углубить исследования всех предметов", - приводит портал слова спикера Сената Жерара Ларше.