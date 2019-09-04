В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг

Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России

ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Скульптуру в форме головы Адольфа Гитлера и огромный нацистский флаг времен Второй мировой войны обнаружены в бункере в Люксембургском саду в Париже, где находится Малый дворец – резиденция главы французского Сената (верхней палаты парламента).

Как передает портал France Info , высота скульптуры составляет 35 сантиметров, а размер флага - два на три метра.

Бункер под Малым дворцом был устроен еще в 1937 году. С 1940 по 1944 год это здание занимал генштаб Люфтваффе Западного фронта.