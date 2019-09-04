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РИА Новости

Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат

17:34 04.09.2019
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© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, на этот раз в районе села Синагур, сообщил РИА Новости депутат республиканского парламента Амиран Дьяконов.
"Ведутся строительные работы, уже возвели бетонное основание под блокпост", - сообщил РИА Новости Дьяконов.
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По его словам, строительство ведется на месте осетинского села Хахет, которое в 1991 году было погребено под сошедшей лавиной. Тогда погибли 57 человек, в том числе ученики местного интерната. Родственники погибших до сих пор приезжают на это место, чтобы почтить память погибших.
"Сейчас люди встревожены, они не знают, смогут ли посещать это место и беспокоятся надругательством над памятью погибших. Они обратились ко мне", - рассказал Дьяконов.
По его словам, он уже съездил на место, сейчас собирается доложить о ситуации руководству республики.
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Информацию о строительстве нового грузинского блокпоста РИА Новости подтвердили в администрации президента Южной Осетии.
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис. Это село находится примерно в 50 км к югу от нового блокпоста в районе села Синагур.
Власти Южной Осетии на переговорах в формате МПРИ потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". Однако Грузия продолжила обустройство блокпоста.
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
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