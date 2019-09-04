Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, на этот раз в районе села Синагур, сообщил РИА Новости депутат республиканского парламента Амиран Дьяконов.

"Ведутся строительные работы, уже возвели бетонное основание под блокпост", - сообщил РИА Новости Дьяконов.

По его словам, строительство ведется на месте осетинского села Хахет, которое в 1991 году было погребено под сошедшей лавиной. Тогда погибли 57 человек, в том числе ученики местного интерната. Родственники погибших до сих пор приезжают на это место, чтобы почтить память погибших.

"Сейчас люди встревожены, они не знают, смогут ли посещать это место и беспокоятся надругательством над памятью погибших. Они обратились ко мне", - рассказал Дьяконов.

По его словам, он уже съездил на место, сейчас собирается доложить о ситуации руководству республики.

Информацию о строительстве нового грузинского блокпоста РИА Новости подтвердили в администрации президента Южной Осетии.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис. Это село находится примерно в 50 км к югу от нового блокпоста в районе села Синагур.