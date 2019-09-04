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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"

17:34 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.
На стенде Путину и Моди рассказали о работе в регионе центра восточной медицины и о проекте компании - резидента "Сколково", которая разработала аппарат для определения ранней стадии инсульта. Представитель компании рассказал, что аппарат планируют протестировать в частной сети индийских клиник.
Здесь же был представлен стенд с изделиями из нефрита. В Бурятии сосредоточены большие залежи этого камня. Глава региона Алексей Цыденов, сопровождающий Путина и Моди в этой прогулке, подарил обоим лидерам нефритовые четки.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
10:57Восточный экономический форум
Моди на русском языке поблагодарил Путина за поездку на комплекс "Звезда"
"Хотели бы, уважаемые руководители, преподнести вам в подарок четки из нефрита. Одни - буддистские, сделаны по буддистским традициям, а вторые - православные. Мы протоколу передадим", - сказал Цыденов.
"Хорошо", - ответил ему Путин.
В павильоне Камчатки лидеры РФ и Индии ознакомились с туристическим потенциалом региона, о природных красотах края им рассказывал глава региона Владимир Илюхин. А глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил лидерам о центре воспроизводства и реабилитации кречетов на Камчатке. По дороге к следующему пункту маршрута Путин и Моди кратко пообщались с артистами, работающими на камчатском стенде. Они попросили лидеров сделать совместную фотографию, после чего одна из артисток подарила Путину амулет на счастье - небольшую куколку в национальном камчатском платье.
В завершение прогулки Путин и Моди зашли в павильон Приморского края, где губернатор Олег Кожемяко рассказал гостям о программе сохранения популяции тигров в Приморье, а также о концепции развития острова Русский. Министр транспорта Евгений Дитрих отдельно доложил о развитии порта Восточный, специализирующегося на перевалке угля.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают вертолет Ка-226Т
17:16Восточный экономический форум
Путин рассказал Моди о преимуществах вертолетов Ка-226Т
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Восточный экономический форумНарендра МодиСколковоОлег КожемякоВладимир ПутинВладивостокРоссияИндияПриморский край
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