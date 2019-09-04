Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.

На стенде Путину и Моди рассказали о работе в регионе центра восточной медицины и о проекте компании - резидента "Сколково", которая разработала аппарат для определения ранней стадии инсульта. Представитель компании рассказал, что аппарат планируют протестировать в частной сети индийских клиник.

Здесь же был представлен стенд с изделиями из нефрита. В Бурятии сосредоточены большие залежи этого камня. Глава региона Алексей Цыденов, сопровождающий Путина и Моди в этой прогулке, подарил обоим лидерам нефритовые четки.

"Хотели бы, уважаемые руководители, преподнести вам в подарок четки из нефрита. Одни - буддистские, сделаны по буддистским традициям, а вторые - православные. Мы протоколу передадим", - сказал Цыденов.

"Хорошо", - ответил ему Путин.

В павильоне Камчатки лидеры РФ и Индии ознакомились с туристическим потенциалом региона, о природных красотах края им рассказывал глава региона Владимир Илюхин. А глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил лидерам о центре воспроизводства и реабилитации кречетов на Камчатке. По дороге к следующему пункту маршрута Путин и Моди кратко пообщались с артистами, работающими на камчатском стенде. Они попросили лидеров сделать совместную фотографию, после чего одна из артисток подарила Путину амулет на счастье - небольшую куколку в национальном камчатском платье.

В завершение прогулки Путин и Моди зашли в павильон Приморского края, где губернатор Олег Кожемяко рассказал гостям о программе сохранения популяции тигров в Приморье, а также о концепции развития острова Русский. Министр транспорта Евгений Дитрих отдельно доложил о развитии порта Восточный, специализирующегося на перевалке угля.