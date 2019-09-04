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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Россия отправила в Китай первую партию цельного молока

17:30 04.09.2019
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолочная продукция
Молочная продукция
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 4 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Российское цельное молоко выходит на китайский рынок. Ранее напиток поставлялся только в замороженном виде. Первая партия - пять тонн - произведена в Приморье и обработана в Хабаровском крае. Поставка выполняется по договору между компаниями "Степь Х Молоко", Zhongdong Dairy Farming и АНО АПИ.
Как ожидается, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке будет подписано восьмистороннее соглашение, предусматривающее строительство молочно-товарных ферм в Приморье суммарной годовой мощностью 500 тысяч тонн.
Ранее власти Китая разрешили поставки молочной продукции 23 российским предприятиям.
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