Россия отправила в Китай первую партию цельного молока

МОСКВА, 4 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Российское цельное молоко выходит на китайский рынок. Ранее напиток поставлялся только в замороженном виде. Первая партия - пять тонн - произведена в Приморье и обработана в Хабаровском крае. Поставка выполняется по договору между компаниями "Степь Х Молоко", Zhongdong Dairy Farming и АНО АПИ.
Как ожидается, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке будет подписано восьмистороннее соглашение, предусматривающее строительство молочно-товарных ферм в Приморье суммарной годовой мощностью 500 тысяч тонн.
Ранее власти Китая разрешили поставки молочной продукции 23 российским предприятиям.