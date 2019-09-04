В Омске нашли переход "в никуда"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователи Сети обратили внимание на пешеходный переход на одной из улиц Омска, который ведет на рельсы и газон. Фотографии дорожного участка опубликовали во "ВКонтакте".

На кадрах видно, что с одной стороны "зебры" находится обычный тротуар и супермаркет. Однако с другой стороны улицы находятся две полосы трамвайных путей, после которых идет участок с газоном и деревьями, находящимися перед жилым домом.

У дороги установлены все необходимые дорожные знаки, согласно которым переход заканчивается в траве.

По словам авторов поста, звонки местных жителей в департамент дорожного хозяйства не дали результатов.

Под публикацией началось обсуждение между подписчиками паблика. Некоторые пользователи выразили мнение, что ситуацию нужно срочно исправлять.

"Автомобилисты, и если вам на сервисе машину наполовину только починят, вы будете довольны? Пешеходник сделан наполовину, а денег взято за полноценную работу. А деньги эти — с налогов, которые вы платите, умники", — прокомментировал Леонид Кенин

При этом нашлись и те, кто посчитал, что переход в этом месте не нужен.

"Не было пешеходника, все ходили, и проблем не было. Появился пешеходник, и сразу проблемы появились", — прокомментировал Алексей Майборода

"Знаки есть, разметка тоже, что еще надо? Кусты еще никого не сбивали", — отметил Дмитрий Куличков