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РИА Новости

В Омске нашли переход "в никуда"

17:50 04.09.2019 (обновлено: 18:00 04.09.2019)
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Пешеходный переход на рельсы в Омске
Пешеходный переход на рельсы в Омске
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователи Сети обратили внимание на пешеходный переход на одной из улиц Омска, который ведет на рельсы и газон. Фотографии дорожного участка опубликовали во "ВКонтакте".
На кадрах видно, что с одной стороны "зебры" находится обычный тротуар и супермаркет. Однако с другой стороны улицы находятся две полосы трамвайных путей, после которых идет участок с газоном и деревьями, находящимися перед жилым домом.
У дороги установлены все необходимые дорожные знаки, согласно которым переход заканчивается в траве.
По словам авторов поста, звонки местных жителей в департамент дорожного хозяйства не дали результатов.
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Под публикацией началось обсуждение между подписчиками паблика. Некоторые пользователи выразили мнение, что ситуацию нужно срочно исправлять.
"Автомобилисты, и если вам на сервисе машину наполовину только починят, вы будете довольны? Пешеходник сделан наполовину, а денег взято за полноценную работу. А деньги эти — с налогов, которые вы платите, умники", — прокомментировал Леонид Кенин.
"Вот вам и доступная среда!" — написал Алексей Игумнов.
"Переход в никуда", — отметил пользователь Serega Sirkin.
При этом нашлись и те, кто посчитал, что переход в этом месте не нужен.
"Не было пешеходника, все ходили, и проблем не было. Появился пешеходник, и сразу проблемы появились", — прокомментировал Алексей Майборода.
"Знаки есть, разметка тоже, что еще надо? Кусты еще никого не сбивали", — отметил Дмитрий Куличков.
"То есть без пешеходного перехода было нормально там бегать через дорогу? А сейчас не барское это дело, потому что что-то не доделали?" — поинтересовалась Мария Власова.
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