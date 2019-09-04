Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей

ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Протестующие в Гонконге не верят в уступки правительства и готовы продолжать протесты до тех пор, пока не будут выполнены все их требования, заявил известный политический активист, один из основателей и генсек партии Demosisto Джошуа Вонг.

Ранее в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросших из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится летний перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.

"Слишком мало и слишком поздно - ответ Кэрри Лэм последовал только после семи жертв (о каких жертвах идет речь не уточняется, никаких сообщений о погибших во время протестов ранее не поступало – ред.), после того, как более 1200 протестующих были задержаны, многие из них подверглись жестокому обращению в полицейском участке", - написал Вонг в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, "сегодняшний день не был победой, я понял, что мы не можем это так оставить".

"Наши друзья, которых мы потеряли, не простят нас, если мы примем эти условия правительства. Наше движение должно продолжаться", - заявил активист.

Кэрри Лэм, по его словам, совершенно не понимает ситуацию, и сделанное в среду заявление не имеет никакого отношения к реальности, "она должна учесть и решить все пять требований (включая отзыв проекта об экстрадиции – ред.): прекратить судебное преследование, прекратить называть нас участниками беспорядков, провести независимое расследование в отношении полиции и (ввести - ред.) свободные выборы".

Он особо подчеркнул, что усилившаяся в последнее время жестокость полиции оставила неизгладимый шрам на всем обществе Гонконга, и именно поэтому, в тот момент, когда Кэрри Лэм объявила об отзыве (законопроекта – ред.), люди не поверили, что это "искренний" шаг. Вместо этого жители Гонконга прекрасно знают ее печально известный послужной список, всякий раз, когда появляются признаки того, что будет послана пальмовая ветвь (символ мира и мирных намерений – ред.), они всегда начинают более жестко контролировать осуществление гражданских прав.

Он также отметил, что сегодня от одного из политических советников уже прозвучало предложение использовать тайную полицию.