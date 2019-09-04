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РИА Новости

В ОП считают, что протесты в Москве спровоцировали элиты США и Германии

17:23 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинЕлена Сутормина
Елена Сутормина
© РИА Новости / Александр Натрускин
Елена Сутормина. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина считает, что внешние силы, такие как политические элиты США и Германии, действовали через СМИ, чтобы спровоцировать незаконные акции в России.
Она заявила, что незаконные акции, прошедшие в Москве, были во многом спровоцированы внешними силами, в частности, политическим истеблишментом США и Германии, действовавшими через СМИ.
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На заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Сутормина отметила, что ОП ведет мониторинг избирательной компании, которая сейчас проходит в России.
"Мы также отмечаем, что незаконные акции, прошедшие в Москве, были во многом спровоцированы внешними силами, в частности, политическим истеблишментом США и Германии, которые действовали через средства массовой информации, различные некоммерческие организации, получающие финансирование из бюджетов своих стран", - сказала Сутормина.
Она также обратила внимание на заявления европейских чиновников по поводу несанкционированных акций, в частности, на комментарий главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, распространенного телекомпанией Deutsche Welle, в котором он называл действия представителей правоохранительных органов "неоправданным насилием". Сутормина считает, что "это политическое заявление и направлено на поддержку организаторов незаконных акций".
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Она также отметила, что перед 31 августа, когда прошел несанкционированный митинг, в Москве состоялась встреча помощников конгрессменов США с рядом политологов и представителей неправительственных организаций.
"Сейчас мы, естественно, живем в эпоху гибридных войн, информационные войны выходят на первый план. Поэтому мы считаем и выступаем на той (позиции - ред.), что на федеральном уровне все-таки поднимается, поднимался вопрос о введении жестких мер в отношении западных СМИ, которые являются инструментов вмешательства во внутренние дела России", - добавила Сутормина.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, были вынесены первые приговоры.
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