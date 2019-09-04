В ОП считают, что протесты в Москве спровоцировали элиты США и Германии

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина считает, что внешние силы, такие как политические элиты США и Германии, действовали через СМИ, чтобы спровоцировать незаконные акции в России.

Она заявила, что незаконные акции, прошедшие в Москве, были во многом спровоцированы внешними силами, в частности, политическим истеблишментом США и Германии, действовавшими через СМИ.

На заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Сутормина отметила, что ОП ведет мониторинг избирательной компании, которая сейчас проходит в России.

"Мы также отмечаем, что незаконные акции, прошедшие в Москве, были во многом спровоцированы внешними силами, в частности, политическим истеблишментом США и Германии, которые действовали через средства массовой информации, различные некоммерческие организации, получающие финансирование из бюджетов своих стран", - сказала Сутормина.

Она также обратила внимание на заявления европейских чиновников по поводу несанкционированных акций, в частности, на комментарий главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, распространенного телекомпанией Deutsche Welle, в котором он называл действия представителей правоохранительных органов "неоправданным насилием". Сутормина считает, что "это политическое заявление и направлено на поддержку организаторов незаконных акций".

Она также отметила, что перед 31 августа, когда прошел несанкционированный митинг, в Москве состоялась встреча помощников конгрессменов США с рядом политологов и представителей неправительственных организаций.

"Сейчас мы, естественно, живем в эпоху гибридных войн, информационные войны выходят на первый план. Поэтому мы считаем и выступаем на той (позиции - ред.), что на федеральном уровне все-таки поднимается, поднимался вопрос о введении жестких мер в отношении западных СМИ, которые являются инструментов вмешательства во внутренние дела России", - добавила Сутормина.