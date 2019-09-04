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РИА Новости

Причины взрыва на шахте в Донецке установят после спецрасследования

17:23 04.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Взрыв на территории шахты в Донецке произошел близи бывшего шахтного полигона по уничтожению взрывчатых материалов, причины случившегося установят по окончанию специального расследования, сообщили в среду в пресс-службе Гортехнадзора самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в Минугля ДНР сообщили, что в результате взрыва неустановленного предмета на территории одной из шахт Донецка погиб человек. Для расследования причин случившегося была создана специальная комиссия.
"Комиссией установлено, что в 8.58 (совпадает с мск) на расстоянии трех метров от ранее используемого шахтного полигона по уничтожению взрывчатых материалов, не пригодных для дальнейшего использования, произошел взрыв неустановленных взрывчатых материалов, в результате чего погиб работник шахты", - говорится в сообщении пресс-службы Гостехнадзора ДНР.
В ведомстве отметили, что причины случившегося "будут установлены комиссией по завершению специального расследования".
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