Причины взрыва на шахте в Донецке установят после спецрасследования

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Взрыв на территории шахты в Донецке произошел близи бывшего шахтного полигона по уничтожению взрывчатых материалов, причины случившегося установят по окончанию специального расследования, сообщили в среду в пресс-службе Гортехнадзора самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в Минугля ДНР сообщили, что в результате взрыва неустановленного предмета на территории одной из шахт Донецка погиб человек. Для расследования причин случившегося была создана специальная комиссия.

"Комиссией установлено, что в 8.58 (совпадает с мск) на расстоянии трех метров от ранее используемого шахтного полигона по уничтожению взрывчатых материалов, не пригодных для дальнейшего использования, произошел взрыв неустановленных взрывчатых материалов, в результате чего погиб работник шахты", - говорится в сообщении пресс-службы Гостехнадзора ДНР.