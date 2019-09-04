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РИА Новости

Президент Израиля посетил Пещеру Праотцов на Западном берегу реки Иордан

17:19 04.09.2019
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© AP Photo / Sebastian ScheinerПрезидент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля Реувен Ривлин
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Президент Израиля Реувен Ривлин. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин посетил Пещеру Праотцов в поделенном между израильтянами и палестинцами городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба президента.
Город Хеврон считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта. В Хевроне под охраной военных живут несколько сот еврейских поселенцев в окружении сотен тысяч палестинцев, чьи районы контролирует Палестинская национальная администрация. Согласно Торе, в древней части города похоронены праотцы еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков и их жены.
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Как сообщает пресс-служба президента, визит Ривлина приурочен к годовщине беспорядков 1929 года, когда в ходе столкновений с арабами были убиты 67 евреев.
"Хеврон не является преградой на пути к миру. Это проверка нашей способности жить вместе, евреям и арабам, жить достойной жизнью бок о бок", - сказал президент в ходе визита в Хеврон.
"Государство Израиль должно повысить качество жизни всех жителей местности, гарантировать, что Хеврон и Кирьят-Арба растут и процветают, создавать новые районы", - добавил он.
Президент также напомнил, что до событий 1929 года, когда из города было изгнано еврейское население, Хеврон "был одним из четырёх святых городов, в которых были еврейские поселения, что было возобновлено после победы в Шестидневной войне".
Кроме того, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что он в среду посетит мемориальную церемонию в Хевроне.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях. -0-
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Реувен РивлинБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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