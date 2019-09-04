Президент Израиля посетил Пещеру Праотцов на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин посетил Пещеру Праотцов в поделенном между израильтянами и палестинцами городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба президента.

Город Хеврон считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта. В Хевроне под охраной военных живут несколько сот еврейских поселенцев в окружении сотен тысяч палестинцев, чьи районы контролирует Палестинская национальная администрация. Согласно Торе, в древней части города похоронены праотцы еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков и их жены.

Как сообщает пресс-служба президента, визит Ривлина приурочен к годовщине беспорядков 1929 года, когда в ходе столкновений с арабами были убиты 67 евреев.

"Хеврон не является преградой на пути к миру. Это проверка нашей способности жить вместе, евреям и арабам, жить достойной жизнью бок о бок", - сказал президент в ходе визита в Хеврон.

"Государство Израиль должно повысить качество жизни всех жителей местности, гарантировать, что Хеврон и Кирьят-Арба растут и процветают, создавать новые районы", - добавил он.

Президент также напомнил, что до событий 1929 года, когда из города было изгнано еврейское население, Хеврон "был одним из четырёх святых городов, в которых были еврейские поселения, что было возобновлено после победы в Шестидневной войне".

Кроме того, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что он в среду посетит мемориальную церемонию в Хевроне.