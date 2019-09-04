ГП примет дополнительные меры для обеспечения порядка на выборах

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Генпрокуратура готова к предстоящему единому дню голосования и примет дополнительные меры, чтобы не допустить нарушения закона, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ведомства Алексей Жафяров.

"Мы полностью готовы к предстоящему голосованию. Прокурорам предписано принять дополнительные меры к недопущению нарушения закона при подготовке и проведении выборов", - сказал Жафяров в Совете Федерации.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.