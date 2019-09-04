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РИА Новости

ГП примет дополнительные меры для обеспечения порядка на выборах

17:19 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Генпрокуратура готова к предстоящему единому дню голосования и примет дополнительные меры, чтобы не допустить нарушения закона, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ведомства Алексей Жафяров.
"Мы полностью готовы к предстоящему голосованию. Прокурорам предписано принять дополнительные меры к недопущению нарушения закона при подготовке и проведении выборов", - сказал Жафяров в Совете Федерации.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
16:24РИА Новости
МИД будет пресекать попытки повлиять на ситуацию в России извне
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Генеральная прокуратура РФПолитика
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