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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин рассказал Моди о преимуществах вертолетов Ка-226Т

17:16 04.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают вертолет Ка-226Т
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают вертолет Ка-226Т
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о преимуществах легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т, которые РФ планирует поставлять Индии в рамках подписанного в 2015 году межправсоглашения.
"Я летал на этом вертолете, мне нравится, очень удобный. Он хорош тем, что у него соосные винты, нет заднего винта, он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море", - рассказал Путин, добавив, что такая технология позволяет вертолетам садиться на палубу.
Представитель компании "Вертолеты России" рассказал, что эта машина имеет модульную конструкцию, на ней может быть установлен транспортный или медицинский модуль, а также пассажирский модуль повышенной комфортности в зависимости от потребности заказчика - минобороны Индии. Межправсоглашение предполагает поставку для нужд министерства обороны Индии 60 вертолетов из России и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации порядка 50-70%.
"Это в полном объеме то, что вы называете "Делай в Индии" (программа поддержки национальной промышленности в стране - ред.)", - отметил Путин.
Моди также осмотрел гражданский вертолет Ми-171А2. Такие машины Россия начинает поставлять Индии в рамках ранее заключенного контракта.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
13:56Радио
Глобальный альянс, мирный атом и оружие. Что обсудили Путин и Моди на ВЭФНа переговорах во Владивостоке Владимир Путин и Нарендра Моди подчеркнули близость подходов к международной политике и договорились углублять военно-техническое, энергетическое и торговое партнерство.
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Восточный экономический форумКа-226ТНарендра МодиВертолеты РоссииВладимир ПутинРоссияИндияВ мире
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