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РИА Новости

Синоптики предупредили москвичей о сильном затяжном дожде

17:11 04.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Порядка 10% от месячной нормы осадков выпадет в ближайшие сутки в Москве, дождь начнется в среду после 18.00 и усилится к полуночи, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сейчас дождь вплотную подошел к западу области. В Москве он начнется вечером, после рабочего дня, то есть после 18.00. Дожди будут разной интенсивности и усилятся ближе к полуночи", - сообщила Волосюк.
Метеоролог отметила, что дождь продлится вплоть до вечера четверга. По ее словам, почти за сутки в Москве выпадет порядка 5-8 миллиметров осадков, что составляет около 10% от месячной нормы.
Волосюк добавила, что из-за сильной облачности, которая будет наблюдаться в четверг днем, дневной прогрев воздуха сократится, температура составит примерно 18-20 градусов тепла.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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