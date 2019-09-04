За полгода в России открыли 199 дел за участие в нежелательных организациях

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Почти 200 административных дел и четыре уголовных возбуждены в РФ за первое полугодие 2019 года за участие в деятельности нежелательных организаций, заявил представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

"Несколько слов по поводу действия иностранных организаций, так называемых "спонсоров протеста". На конец первого полугодия в России уже прокурорами было возбуждено 199 дел об административных правонарушениях за участие в деятельности в нежелательных организациях и даже начата практика возбуждения уголовных дел – четыре дела возбуждено", - сказал Жафяров.

По его словам, граждане, принимающие участие в протестных мероприятиях, "спонсируемых нежелательными организациями" должны понимать, что их действия могут быть квалифицированы правоохранителями как участие в деятельности таких организаций.