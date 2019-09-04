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РИА Новости

За полгода в России открыли 199 дел за участие в нежелательных организациях

17:09 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Почти 200 административных дел и четыре уголовных возбуждены в РФ за первое полугодие 2019 года за участие в деятельности нежелательных организаций, заявил представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров.
"Несколько слов по поводу действия иностранных организаций, так называемых "спонсоров протеста". На конец первого полугодия в России уже прокурорами было возбуждено 199 дел об административных правонарушениях за участие в деятельности в нежелательных организациях и даже начата практика возбуждения уголовных дел – четыре дела возбуждено", - сказал Жафяров.
Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
13 марта 2018, 19:47РИА Новости
Минюст расширил список нежелательных иностранных организаций
По его словам, граждане, принимающие участие в протестных мероприятиях, "спонсируемых нежелательными организациями" должны понимать, что их действия могут быть квалифицированы правоохранителями как участие в деятельности таких организаций.
С середины июля в Москве прошли несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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