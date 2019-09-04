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РИА Новости

Конте объявил состав нового правительства Италии

17:06 04.09.2019
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© REUTERS / Ciro de LucaПремьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции в президентском дворце в Риме
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции в президентском дворце в Риме
© REUTERS / Ciro de Luca
РИМ, 4 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Джузеппе Конте, вновь возглавивший правительство Италии, в четверг объявил состав своего нового кабинета.
Его выступление после встречи с президентом республики Серджо Маттареллой транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.
Министром иностранных дел Италии стал лидер "Движения 5 звезд" 33-летний Луиджи Ди Майо. В предыдущем правительстве Конте Ди Майо одновременно занимал должности вице-премьера и главы министерства труда и экономического развития.
Правительство Италии сформировали "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия. Также в него вошли министры без партийной принадлежности и представители малой левой партии "Свободные и равные"
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Пост главы МВД, который ранее занимал вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, получила "технический" специалист Лучана Ламорджезе, которая ранее занимала пост префекта Милана и главы аппарата МВД в 2013-2017 годах.
Министерство экономики и финансов Италии возглавил представитель Демпартии евродепутат Роберто Гуалтьери, ныне председательствующий в комитете по экономическим и валютным вопросам Европарламента. Также демократы будут представлены в Совете министром обороны, должность которого получил Лоренцо Гуэрини.
Как и ожидалось, свой портфель главы минюста сохранил видный представитель "Движения" Альфонсо Бонафеде.
После принесения присяги правительство Италии будет считаться действующим. Затем оно должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.
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