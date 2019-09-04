Конте объявил состав нового правительства Италии

Расчет с браком. Италия получила коалицию "Монтекки и Капулетти" Не он один уверен, что наспех сбитый альянс популистов с левоцентристами протянет до обсуждения первой же серьезной проблемы. Уж слишком они разные. Но пока они могут выдохнуть.