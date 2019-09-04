В Ингушетии майнер украл электроэнергию на 130 миллионов рублей

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Специалисты компании "Россети Северный Кавказ" выявили хищение в Ингушетии электроэнергии на сумму свыше 130 миллионов рублей для майнинга криптовалюты, говорится в сообщении компании.

"Сотрудниками блока безопасности энергокомпании вблизи сельского поселения Плиево Республики Ингушетия обнаружен объект, на котором установлены два трансформаторных пункта без технической разрешительной документации. При помощи этих установок осуществлялось незаконное энергоснабжение стоящего неподалеку здания. При осмотре места энергетики нашли 1651 аппарат для получения криптовалюты", - сообщает дочерняя структура "Россетей".

По ее подсчетам, было похищено электроэнергии на 130 миллионов рублей. Информация была передана в правоохранительные органы республики, нарушителю может грозить уголовная ответственность – лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

"Это самый резонансный из всех случаев майнинг-хищений, которые за последние полгода выявлены специалистами "Россети Северный Кавказ". Ранее при содействии правоохранительных органов в течение короткого времени блоком безопасности энергокомпании в Дагестане были раскрыты аналогичные факты воровства энергоресурса майнерами", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора компании по безопасности Алима Кокова.

"Работа в этом направлении будет продолжена, поскольку хищения криптовалютчиков наносят существенный ущерб не только энергетикам. Это значительный урон для экономики регионов, на территории которых они развивают свою незаконную деятельность", - также добавил он.