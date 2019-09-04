"Росатом" и Сербия обсуждают строительство центра ядерной науки

БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости. Министр по инновациям Сербии Ненад Попович и заместитель гендиректора "Росатома" Николай Спасский выразили готовность сотрудничать при строительстве центра ядерной науки и ее применения в мирных целях, сообщил кабинет Поповича.

"Попович и Спасский подтвердили готовность обеих сторон сотрудничать при строительстве центра ядерной науки, технологий и инноваций на территории Республики Сербии. Попович указал, что этот центр будет основан на самых современных технологиях, которые существуют в области применения атомной энергии в мирных целях", - указала канцелярия министра.

"Он сказал, что Сербия совершенно точно станет лидером в Европе по исследованиям, развитию и применению ядерных технологий во всех подходящих отраслях, таких как медицина, сельское хозяйство, промышленность и развитие новых материалов", - говорится в сообщении.

Попович также выразил уверенность, что будущий центр станет образовательной базой для сербских кадров в области ядерной энергии и "местом, где будут обучаться кадры со всего мира".