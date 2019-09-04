Участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию, вынесли приговор

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мещанский суд приговорил участника несогласованной акции 27 июля в Москве Евгения Коваленко к 3,5 года колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Это уже четвертый приговор за беспорядки в ходе этого митинга и пока — самый строгий из всех.
Коваленко обвиняли в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти: сначала он потянул полицейского за бронежилет и толкнул, а потом бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов мусорный бак.
Как заявил в суде пострадавший, от удара урны и падения он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы".
Коваленко вину не признал. На заседании он сказал, что хотел помешать задержанию другого участника акции, а урну кинул из-за досады.
Накануне Тверской суд Москвы вынес два приговора по делу о несанкционированной акции 27 июля.
Сначала к трем годам приговорили Ивана Подкопаева за то, что он распылил газ из баллончика в лица полицейских.
Потом два года колонии общего режима получил Данила Беглец за то, что схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону.
В среду осудили Кирилла Жукова, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "от чего правоохранитель испытал физическую боль".
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек, возбуждены уголовные дела.
По различным делам проходили 15 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.
Однако позже СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Егора Жукова.
Такое же решение приняли в отношении Дмитрия Васильева — режиссера телеканала "Доктор". Он избежал ареста, так как из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания. Позднее Васильев перешел в статус свидетеля.
30 августа, 11:21РИА НовостиСК выпустил спецрепортаж о протестах в Москве