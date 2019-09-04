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РИА Новости
Война в Сирии

Военачальники России и США обсудили предотвращение инцидентов в Сирии

16:54 04.09.2019
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© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of IdlibАвиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористами, сообщает Минобороны РФ.
"Четвертого сентября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом", - говорится в сообщении.
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Война в СирииДжозеф ДанфордВалерий ГерасимовРоссияСШАВ мире
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