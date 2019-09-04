Военачальники России и США обсудили предотвращение инцидентов в Сирии

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористами, сообщает Минобороны РФ.
"Четвертого сентября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом", - говорится в сообщении.
Военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями.