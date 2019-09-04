Послы стран ЕС согласовали проект решения о продлении санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на полгода индивидуальных санкций против физлиц и организаций РФ, сообщил РИА Новости в среду источник в структурах ЕС.
В среду прошло техническое заседание комитета постоянных представителей стран ЕС, в повестке которого фигурировал пункт о мерах в связи с "подрывом суверенитета Украины".
"Проект решения совета относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, был согласован без обсуждения", - сказал источник, уточнив, что принято решения использовать письменную процедуру принятия этого документа.
После всех согласований решение должно быть одобрено непосредственно Советом ЕС.
23 ноября 2017, 10:20РИА НовостиСанкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
Их список регулярно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В настоящее время в списке фигурируют 154 человека и 44 организаций.