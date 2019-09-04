Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T16:51Z
https://ria.ru/20190904/1558308477.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155502/66/1555026677_0:297:2961:1963_1036x0_80_0_0_fcd1ad8cd27a74f5bec473855f282925.jpg
РИА Новости

Послы стран ЕС согласовали проект решения о продлении санкций против России

16:51 04.09.2019
775
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на полгода индивидуальных санкций против физлиц и организаций РФ, сообщил РИА Новости в среду источник в структурах ЕС.
В среду прошло техническое заседание комитета постоянных представителей стран ЕС, в повестке которого фигурировал пункт о мерах в связи с "подрывом суверенитета Украины".
"Проект решения совета относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, был согласован без обсуждения", - сказал источник, уточнив, что принято решения использовать письменную процедуру принятия этого документа.
После всех согласований решение должно быть одобрено непосредственно Советом ЕС.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20РИА Новости
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
Их список регулярно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В настоящее время в списке фигурируют 154 человека и 44 организаций.
94403512
Обсудить 2
ЕвросоюзРоссияВ мире
Рекомендуем
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
РИА
Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО считает диалог с Минском в сфере контроля за вооружениями необходимым
Елена Сутормина
В ОП считают, что протесты в Москве спровоцировали элиты США и Германии
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции в президентском дворце в Риме
Конте объявил состав нового правительства Италии
Лента
новостей
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины прокомментировал предложение об особом статусе отношений с ЕС
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Военачальники России и США обсудили предотвращение инцидентов в Сирии
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию, вынесли приговор
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Постпред США при ЕС заявил о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Главой МИД Италии стал лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо
Ульяна Супрун
Кабмин Украины уволил Супрун
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
Поклонская жестко ответила на заявление МИД Болгарии о победе над нацизмом
Врач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото
Минздрав предложил создать единый мониторинг выявления биологических рисков
Джузеппе Конте
Конте сформировал новое правительство Италии
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Майнинг-ферма
В Ингушетии майнер украл электроэнергию на 130 миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
17:31На севере Москвы около 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара
17:29Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
17:28В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
17:25Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
17:23В ОП считают, что протесты в Москве спровоцировали элиты США и Германии
17:23Причины взрыва на шахте в Донецке установят после спецрасследования
Лента новостейМолния