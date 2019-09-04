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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Проверка ЦИК подтвердила невозможность регистрации ряда кандидатов в МГД

16:49 04.09.2019 (обновлено: 17:26 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Центризбирком провел дополнительную проверку документов незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая выявила, что при любом раскладе они не смогли бы участвовать в выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Для нас это стало делом принципа — доказать свою правоту", — сказала она в эфире "России 24".
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По словам Памфиловой, у ЦИК подготовлен очень серьезный материал по выборам в Мосгордуму и достаточно информации по оспариваемым незарегистрированными кандидатами вопросам.
"Прямо по каждой странице пройдемся и все покажем, если на то будет желание тех, кто хочет правду", — отметила она.

"Когда мы еще собирались рассматривать обращения (кандидатов. — Прим. ред.), я попросила аппарат: мы не репрессивный орган, надо наоборот, работаем в большей степени на стороне кандидатов, для обеспечения прав избирателей, чтобы у них было представительство своих кандидатов, поэтому, пожалуйста, ищите только то, что может быть зачтено в пользу этих кандидатов", — рассказала Памфилова.

Однако, по ее словам, "льются потоки лжи", люди, которые ничего не понимают в избирательном процессе, сформировали свое мнение и не хотят вникнуть, разобраться.
"Сформирован такой информационный поток, который идет и на другие страны, и внутри страны, и в социальных сетях. Но мы будем его развенчивать", — добавила она.
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Однако позже Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и ОИК его зарегистрировал. По данным Мосгоризбиркома, по состоянию на 30 августа в выборах участвуют 229 кандидатов.
Выборы в депутаты Мосгордумы, на которых впервые в стране проведут эксперимент с электронным голосованием, пройдут 8 сентября.
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