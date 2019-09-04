В Минпросвещения рассказали о работе над усилением безопасности школ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Минпросвещения работает над усилением антитеррористической безопасности российских школ, выполняет рекомендации спецслужб и правоохранительных органов, рассказал первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.

"Вопрос обеспечения безопасности любого объекта, в том числе школьного – это вопрос комплексный. Здесь, конечно, без наших коллег из правоохранительных органов, специальных служб сложно что-либо сделать. В первую очередь, это их основная работа. Мы стараемся выполнять все их рекомендации… Мы очень многое сделали за эти годы по антитеррористической защищенности школ, потрачены большие средства, и мы продолжаем усиливать эту работу. Мы работаем с субъектами, с муниципалитетами", - сказал Зенькович, отвечая на вопрос, какая идет работа по усилению антитеррористической безопасности школ в контексте годовщины теракта в Беслане.

Утром 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

С 2005 года в память о трагических событиях 2004 года в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом.