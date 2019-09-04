Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T17:13Z
https://ria.ru/20190904/1558308228.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155806/46/1558064606_0:0:3019:1699_1036x0_80_0_0_d2a4fabbba38ec71dc5283b032dbf443.jpg
РИА Новости
Культура

Бред Питт рассказал о том, как боролся с алкоголизмом

23:01 04.09.2019
2416
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Американский актер Бред Питт рассказал о съемках в фильме "К звездам" и о том, как он боролся с алкоголизмом после развода с Анджелиной Джоли, в интервью New York Times.
В фильме актер предстает более спокойным и задумчивым, чем в других своих работах. Сам он рассказал, что одиночество главного героя очень его заинтересовало: "В этой картине мы хотели порассуждать о неспособности взаимодействовать с другими, о механизмах самозащиты, которые мешают нам быть открытыми".
Как признался Питт, в начале 2017 года, когда начались съемки в этом проекте, он переживал по поводу недавнего расставания с Анджелиной Джоли. На вопрос о том, помогла ли ему работа бороться с одиночеством, актер ответил: "У нас у всех внутри боль, печаль и потери. Большую часть времени мы их скрываем, но они с нами".
Одной из причин развода стало пристрастие актера к алкоголю. Сейчас он вообще не пьет спиртные напитки.
© РИА Новости / Алексей Петров / Перейти в фотобанкАнджелина Джоли и Бред Питт
Анджелина Джоли и Бред Питт
© РИА Новости / Алексей Петров
Перейти в фотобанк
Анджелина Джоли и Бред Питт
"Это зашло слишком далеко, и я отказался от своих привычек", - рассказал Питт. После расставания он полтора года посещал встречи в Обществе анонимных алкоголиков. В его группе были только мужчины: "Все эти люди сидели рядом, и высказывались предельно откровенно, я никогда раньше такого не слышал. Это было абсолютно безопасное место, где нас не осуждали другие и где мы не осуждали самих себя".
Ни один из них не продал истории актера желтой прессе.
Кадр из трейлера фильма К звёздам
21 августа, 23:32Культура
Брэд Питт отправляется в экспедицию в трейлере "К звездам"
400000
КультураСтиль жизниКино и сериалыНовости культурыБрэд Питт (Уильям Бредли)Анджелина Джоли (Войт)
Рекомендуем
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
РИА
Новости
Американский актер Ник Джонас и индийская актриса и продюсер Приянка Чопра на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Самые стильные звезды по версии журнала People
Американская актриса Линда Хэмилтон и Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон
Бывшая жена Джеймса Кэмерона рассказала, что их брак был ошибкой
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Лента
новостей
Стоп-кадр из сериала Грейс и Фрэнки
Седьмой сезон "Грейс и Фрэнки" станет последним
Том Каулитц и Хайди Клум
Хайди Клум получила в подарок от мужа кусок Берлинской стены
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Отец с сыном
Опрос: россиянки считают гладковыбритых мужчин наиболее привлекательными
Модель и актриса Ирина Шейк
"Он находил красоту в душе женщины": Ирина Шейк вспоминает Петера Линдберга
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии экс-министр осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Американская актриса Шэрон Стоун. 2013 год
Шэрон Стоун рассказала, как поддерживает форму после 60-ти
Шотландский актёр, режиссёр и сценарист Питер Капальди
Питер Капальди из "Доктора Кто" сыграет в "Отряде самоубийц"
Американский актер Адам Сэндлер
Фильм с Адамом Сэндлером до проката получил стопроцентный рейтинг
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
Лента новостейМолния