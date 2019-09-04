Бред Питт рассказал о том, как боролся с алкоголизмом

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Американский актер Бред Питт . Американский актер Бред Питт рассказал о съемках в фильме "К звездам" и о том, как он боролся с алкоголизмом после развода с Анджелиной Джоли, в интервью New York Times.

В фильме актер предстает более спокойным и задумчивым, чем в других своих работах. Сам он рассказал, что одиночество главного героя очень его заинтересовало: "В этой картине мы хотели порассуждать о неспособности взаимодействовать с другими, о механизмах самозащиты, которые мешают нам быть открытыми".

Как признался Питт, в начале 2017 года, когда начались съемки в этом проекте, он переживал по поводу недавнего расставания с Анджелиной Джоли. На вопрос о том, помогла ли ему работа бороться с одиночеством, актер ответил: "У нас у всех внутри боль, печаль и потери. Большую часть времени мы их скрываем, но они с нами".

Одной из причин развода стало пристрастие актера к алкоголю. Сейчас он вообще не пьет спиртные напитки.

"Это зашло слишком далеко, и я отказался от своих привычек", - рассказал Питт. После расставания он полтора года посещал встречи в Обществе анонимных алкоголиков. В его группе были только мужчины: "Все эти люди сидели рядом, и высказывались предельно откровенно, я никогда раньше такого не слышал. Это было абсолютно безопасное место, где нас не осуждали другие и где мы не осуждали самих себя".