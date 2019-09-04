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РИА Новости
Камчатский край

Более 40 млрд руб частных средств вложены в развитие рыботрасли на Камчатке

16:45 04.09.2019
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© Fotolia / Condor 36Свежий лосось
Свежий лосось
© Fotolia / Condor 36
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Рыбаки Камчатки в течение нескольких лет вложили в развитие отрасли, в том числе строительство рыбоперерабатывающих заводов, более 40 миллиардов рублей, сообщил в среду в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ глава региона Владимир Илюхин.

"Те преференции, которые сегодня у рыбаков есть, позволили вложить в эту отрасль более 40 миллиардов рублей частных инвестиций, построено 23 новых современных завода, причем в глубинке, нашими камчатскими рыбаками",- отметил Илюхин.

Он отметил, что в этом году в рамках лососевой путины на Камчатке добыто более 360 тысяч тонн рыбы. В прошлом году было около 500 тысяч тонн. "В этом году второй по величине исторический результат после прошлогоднего рекорда. Путина удачная, сейчас задача доставить рыбу до потребителя", - отметил губернатор.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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