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РИА Новости

США и ЕС не начали переговоры по торговому договору, заявили в ЕК

16:36 04.09.2019
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© AFP 2019 / Thierry CharlierЕврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем
© AFP 2019 / Thierry Charlier
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости, Мария Князева. Переговоры Евросоюза и США по торговому соглашению пока так и не начались, и когда это может произойти, неясно, - ведь Соединенные Штаты в данный момент весьма заняты вопросами Китая, заявила РИА Новости еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
"Переговоры по ограниченному торговому договору пока не начались", - сказала она. Мальмстрем отметила, что Еврокомиссия была готова начать переговоры еще весной, с момента получения соответствующего мандата от совета ЕС.
Совет стран Евросоюза в середине апреля выдал Еврокомиссии мандат на переговоры с США от имени ЕС о снятии пошлин на определенные промтовары, согласно которому в переговоры и в соглашение ЕС не планирует включать продукцию сельского хозяйства. При этом ЕС не намеревался заключать договор с США, пока те не отменят введенные в прошлом году дополнительные пошлины на импорт из ЕС стальной и алюминиевой продукции.
Отвечая на вопрос, нет ли у нее как у переговорщика ЕС по торговым соглашениям каких-либо сигналов от США, Мальмстрем сказала: "Нет. Но я думаю, что они очень заняты с другой страной в данный момент, которая доминирует в их повестке дня".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце августа выражала надежду, что Евросоюз и США смогут как можно скорее достичь торгового соглашения, сообщало агентство Рейтер.
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