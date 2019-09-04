Премьер Судана согласовал кандидатуры большинства министров

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума

ХАРТУМ, 4 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук согласовал кандидатуры большинства министров, об окончательном составе правительства будет объявлено в течение нескольких часов, сообщила РИА Новости представитель суданской оппозиционной коалиции "Силы за свободу и перемены" Мирфат Хамд ан-Ниль.

Во вторник официальный представитель правящего в стране Суверенного совета Мухаммед аль-Фекки в коммюнике по итогам заседания Совета с участием Хамдука сообщил, что состав нового правительства будет обнародован в течение 48 часов.

По словам собеседницы агентства, Хамдук согласовал имена некоторых кандидатов, а именно "Мухаммада Абдуллаха (на пост главы - ред.) министерства иностранных дел, Лины аш-Шейх (на должность главы - ред.) министерства труда и социального развития, Интисара Сагируна (чтобы возглавить - ред.) министерство туризма и древностей, Мухаммада Абдель Саляма (на должность главы - ред.) министерства юстиции, Умара Муниса (на должность главы - ред.) министерства по делам совета министров, Ибрахима Бадри (на пост главы - ред.) министерства финансов и Мухаммада аль-Амина ат-Тума - (главой - ред.) министерства воспитания и образования".

Она добавила, что еще не принято решение о том, кто возглавит министерства промышленности и торговли, животноводства и инфраструктуры.

Ан-Ниль также сообщила, что об окончательном составе кабинета министров будет объявлено в течение нескольких часов.

Оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" 27 августа представила список кандидатов на министерские посты в правительстве нового премьера Судана.

На каждую министерскую должность предлагается три кандидата, "чтобы премьер-министр смог выбрать лучших". При этом гражданская оппозиция представила кандидатуры на все министерские посты за исключением глав министерств обороны и внутренних дел, так как руководителей силовых ведомств должны будут определить суданские военные.

Новый премьер Судана был приведен к присяге 21 августа. Хамдука на пост председателя правительства выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).

Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.