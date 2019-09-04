Шумиха вокруг выборов в Москве была неожиданной для ЦИК, заявила Памфилова

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Напряженная ситуация вокруг выборов в Мосгордуму была для Центризбиркома несколько неожиданной, поскольку до этапа регистрации жалоб не поступало, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью телеканалу Напряженная ситуация вокруг выборов в Мосгордуму была для Центризбиркома несколько неожиданной, поскольку до этапа регистрации жалоб не поступало, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью телеканалу "Россия-24"

"Шума больше всего, и много внимания было приковано со стороны западных СМИ и московских именно к тому, что происходит в Москве. Хочу сразу сказать, что для нас эта ситуация была несколько неожиданной, поскольку никто до того момента, когда стала маячить на горизонте регистрация, ни одной жалобы, ни от членов комиссий с правом решающего голоса московских комиссий, а в комиссиях московских с правом решающего голоса работают на этот период представители более 15 или 17 партий", - сказала Памфилова.

Председатель ЦИК подчеркнула, что в период до регистрации кандидатов ни одной жалобы или претензии к работе Мосгоризбиркома не поступало.

"Ситуация обострилась, когда небольшая группа кандидатов, которые предполагали еще, что они будут не зарегистрированы, еще не было отказов, они подняли вот этот, скажем, шум, стали митинги с требованием к нам "нас зарегистрируйте без индивидуальной проверки документов и подписей, поскольку мы принесли какие-то документы, принесли подписи, мы хотим, чтобы нас как и кандидатов других зарегистрировали. Не будете регистрировать, будем митинговать". Вот с этим и была связана шумиха по поводу московских выборов, не более того", - добавила она.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.