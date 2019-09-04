Болсонару обвинил главу УВКПЧ ООН во вмешательстве в дела Бразилии

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет во вмешательстве во внутренние дела страны.

Ранее в среду Бачелет на пресс-конференции в Женеве заявила о "сокращении демократического пространства" в Бразилии.

"Глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет продолжает курс (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона по вмешательству во внутренние дела Бразилии и ее суверенитет. Используя повестку прав человека (бандитов), она атакует Бразилию, атакует нашу доблестную полицию", - написал Болсонару в Twitter

Позднее Болсонару продолжил заочную полемику с экс-президентом Чили, сославшись на фигуру другого бывшего чилийского лидера Аугусто Пиночета - диктатора, пришедшего к власти после свержения демократически избранного правительства.

"Госпожа Бачелет, если бы не Пиночет, который в 1973 году сверг правительство левых и вашего отца в их числе, Чили сейчас было бы Кубой", - заявил Болсонару журналистам, сравнив экономическое положение двух стран.