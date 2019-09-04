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РИА Новости

Болсонару обвинил главу УВКПЧ ООН во вмешательстве в дела Бразилии

16:25 04.09.2019 (обновлено: 17:56 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на саммите "Группы двадцати"
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет во вмешательстве во внутренние дела страны.
Ранее в среду Бачелет на пресс-конференции в Женеве заявила о "сокращении демократического пространства" в Бразилии.
"Глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет продолжает курс (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона по вмешательству во внутренние дела Бразилии и ее суверенитет. Используя повестку прав человека (бандитов), она атакует Бразилию, атакует нашу доблестную полицию", - написал Болсонару в Twitter.
Позднее Болсонару продолжил заочную полемику с экс-президентом Чили, сославшись на фигуру другого бывшего чилийского лидера Аугусто Пиночета - диктатора, пришедшего к власти после свержения демократически избранного правительства.
"Госпожа Бачелет, если бы не Пиночет, который в 1973 году сверг правительство левых и вашего отца в их числе, Чили сейчас было бы Кубой", - заявил Болсонару журналистам, сравнив экономическое положение двух стран.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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Ранее Болсонару обвинял во вмешательстве в бразильские дела и "колониальной политике" президента Франции Эммануэля Макрона. Поводом послужило предложение французского лидера обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7.
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Жаир БолсонаруМишель БачелетБразилияООНВ мире
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