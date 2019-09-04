Экс-президенту Латвии присвоили статус свидетеля в деле о коррупции

РИГА, 4 сен – РИА Новости. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) присвоило статус свидетеля экс-президенту Латвии Раймонду Вейонису в деле о картельном сговоре строительных компаний и взяточничестве, говорится в сообщении KNAB.
KNAB подтвердило, что 3 сентября Вейонис находился в бюро и отвечал на вопросы следователей.
"В этом деле проходит в статусе свидетеля, подписал договор о неразглашении", - сказано в сообщении.
Десять крупнейших строительных фирм Латвии подозревают в картельном сговоре и взятках.
В сентябре 2018 года KNAB начал процесс о взятках в крупных размерах, а также превышении и злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. Бюро полагает, что с 2015 до середины 2018 года крупные латвийские строительные компании подкупали должностных лиц, чтобы те принимали решения в их интересах. Суммы взяток составляли от 25 000 до нескольких сотен тысяч евро.