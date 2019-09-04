Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T16:23Z
https://ria.ru/20190904/1558307114.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/113817/43/1138174370_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_67fbdae8372be61f0d966b9559730bb0.jpg
РИА Новости

Экс-президенту Латвии присвоили статус свидетеля в деле о коррупции

16:23 04.09.2019
130
© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкПрезидент Латвии Раймонд Вейонис
Президент Латвии Раймонд Вейонис
© РИА Новости / Оксана Джадан
Перейти в фотобанк
РИГА, 4 сен – РИА Новости. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) присвоило статус свидетеля экс-президенту Латвии Раймонду Вейонису в деле о картельном сговоре строительных компаний и взяточничестве, говорится в сообщении KNAB.
KNAB подтвердило, что 3 сентября Вейонис находился в бюро и отвечал на вопросы следователей.
"В этом деле проходит в статусе свидетеля, подписал договор о неразглашении", - сказано в сообщении.
Десять крупнейших строительных фирм Латвии подозревают в картельном сговоре и взятках.
В сентябре 2018 года KNAB начал процесс о взятках в крупных размерах, а также превышении и злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. Бюро полагает, что с 2015 до середины 2018 года крупные латвийские строительные компании подкупали должностных лиц, чтобы те принимали решения в их интересах. Суммы взяток составляли от 25 000 до нескольких сотен тысяч евро.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
31 августа, 06:23РИА Новости
Глава МИД Латвии "вычеркнул" балтийские страны из истории СССР
011000
Обсудить 0
Раймонд ВейонисЛатвияВ мире
Рекомендуем
Московский городской суд
Мосгорсуд продлил арест трем фигурантам дела об "аргентинском кокаине"
РИА
Новости
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару обвинил главу УВКПЧ ООН во вмешательстве в дела Бразилии
Ульяна Супрун
Кабмин Украины уволил Супрун
Джузеппе Конте
Конте сформировал новое правительство Италии
Лента
новостей
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем
США и ЕС не начали переговоры по торговому договору, заявили в ЕК
Парламент ДНР
В ДНР введут уголовную ответственность за героизацию нацизма
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
Поклонская жестко ответила на заявление МИД Болгарии о победе над нацизмом
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной
Сотрудник полиции в Испании
В Испании транслирующий велогонку вертолет помог найти посадки марихуаны
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Премьер Судана согласовал кандидатуры большинства министров
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Коалиция против хуситов в Йемене постепенно распадается, считает эксперт
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Постпред США при ЕС заявил о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Мэр Киева Виталий Кличко
Эксперт рассказал, кто может возглавить администрацию Киева вместо Кличко
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко в ходе его выступления
Виталий Кличко
Правительство Украины рекомендовало Зеленскому уволить Кличко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
17:31На севере Москвы около 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара
17:29Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
17:28В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
17:25Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
17:23В ОП считают, что протесты в Москве спровоцировали элиты США и Германии
17:23Причины взрыва на шахте в Донецке установят после спецрасследования
Лента новостейМолния