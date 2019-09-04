Онкобольной житель Сочи, выселенный на улицу, отказался от госпитализации

СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Онкобольной житель Сочи, выселенный из маневренного фонда на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи властей, сообщила администрация города.

Ранее краснодарский омбудсмен назвал "чудовищной" историю с выселением на улицу онкобольного мужчины вместе с женой. По информации СМИ, в 2011 году жилье в маневренном фонде в пансионате "Нептун" супругам предоставили по распоряжению властей Сочи. Теперь пансионат продается, а жильцов выселяют.

"К пансионату "Нептун" Мартынову А.Н. была вызвана карета скорой помощи и предложена госпитализация. Однако он от нее отказался. В настоящее время повторно Мартынову А.П. предложено размещение в медицинском учреждении, но он пояснил, что в ней не нуждается", - сообщает горадминистрация.

Власти поясняют, что самовольно возведенный дом супругов был снесен по решению суда еще в 2010 году. И несмотря на то, что они не обладали правами на землю, власти предложили супругам три земельных участка, однако они от них отказались.

"Помимо этого, Мартынову было предложено трудоустроиться в муниципальную организацию с дальнейшим размещением семьи в общежитии, но и от данного предложения Мартынов А.П. отказался. Отказавшись от всех предложений администрации и заселившись в муниципальный маневренный фонд, в течение всех этих лет Мартыновы не предприняли никаких мер для самостоятельного решения вопроса", - сообщает мэрия. В администрации добавили, что исполнительные листы о выселении семьи из пансионата "Нептун" были направлены в Адлерский районный отдел судебных приставов города Сочи еще в октябре 2016 года.