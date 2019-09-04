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РИА Новости

Онкобольной житель Сочи, выселенный на улицу, отказался от госпитализации

16:19 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Онкобольной житель Сочи, выселенный из маневренного фонда на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи властей, сообщила администрация города.
Ранее краснодарский омбудсмен назвал "чудовищной" историю с выселением на улицу онкобольного мужчины вместе с женой. По информации СМИ, в 2011 году жилье в маневренном фонде в пансионате "Нептун" супругам предоставили по распоряжению властей Сочи. Теперь пансионат продается, а жильцов выселяют.
"К пансионату "Нептун" Мартынову А.Н. была вызвана карета скорой помощи и предложена госпитализация. Однако он от нее отказался. В настоящее время повторно Мартынову А.П. предложено размещение в медицинском учреждении, но он пояснил, что в ней не нуждается", - сообщает горадминистрация.
Власти поясняют, что самовольно возведенный дом супругов был снесен по решению суда еще в 2010 году. И несмотря на то, что они не обладали правами на землю, власти предложили супругам три земельных участка, однако они от них отказались.
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"Помимо этого, Мартынову было предложено трудоустроиться в муниципальную организацию с дальнейшим размещением семьи в общежитии, но и от данного предложения Мартынов А.П. отказался. Отказавшись от всех предложений администрации и заселившись в муниципальный маневренный фонд, в течение всех этих лет Мартыновы не предприняли никаких мер для самостоятельного решения вопроса", - сообщает мэрия. В администрации добавили, что исполнительные листы о выселении семьи из пансионата "Нептун" были направлены в Адлерский районный отдел судебных приставов города Сочи еще в октябре 2016 года.
В горадминистрации подчеркнули, что мужчина продолжает наблюдаться и получать необходимое лечение у профильных специалистов по своему заболеванию. В настоящее время мэрия Сочи не является собственником либо арендатором помещений в пансионате "Нептун", здание передано Сочинскому государственному университету, добавили в мэрии.
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СочиПроисшествия
Популярные комментарии
От всего отказался,а потом будет говорить что все плохие =\
4 сентября, 16:41
AMAlex Merser
5000115
Стандартная подача новости от РИА — дом построил незаконно, помощь предложили, а он отказался, и вообще сам во всём виноват.
4 сентября, 16:46
АМАндрей Макаров
1100011
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