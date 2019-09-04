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РИА Новости

Поклонская жестко ответила на заявление МИД Болгарии о победе над нацизмом

16:15 04.09.2019 (обновлено: 16:23 04.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала в соцсетях заявление МИД Болгарии о роли СССР в освобождении Европы от нацизма.
Поклонская назвала призыв Софии не считать борьбу Красной армии с фашистами освобождением Европы "исключительно провокационным". Она отметила, что живущие в Болгарии люди не разделяют эту точку зрения. По мнению депутата, такую позицию могут поддерживать только невежды.
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Ранее МИД Болгарии призвал Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. Во внешнеполитическом ведомстве призвали "не закрывать глаза" на "полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность Болгарии от процессов в развитых европейских странах". По мнению болгарских дипломатов, к этому привели действия Красной Армии, сражавшейся с нацистской Германией в Европе. Заявление ведомства прозвучало перед открытием выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которое запланировано на 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.
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В свою очередь, в российском посольстве отметили, что выставка не имеет ничего общего с внутриполитической ситуацией в Болгарии. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров счел заявление болгарского МИД аморальным и призвал президента страны Румена Радева напомнить ведомству, что такие высказывания недопустимы.
Кроме того, в самой Болгарии подвергли критике сомнения МИД о роли СССР в освобождении Европы. Так, бывший министр внутренних дел Болгарии и глава партии "Альтернатива за болгарское возрождение" (АБВ) Румен Петков назвал такую позицию безумной и подчеркнул, что граждане ее не поддерживают.
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Владимир ДжабаровНаталья ПоклонскаяМИД БолгарииМИД РФМоскваРоссияСофия (город)БолгарияВ мире
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