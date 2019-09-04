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РИА Новости

В Испании транслирующий велогонку вертолет помог найти посадки марихуаны

16:13 04.09.2019 (обновлено: 16:19 04.09.2019)
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Испании
Сотрудник полиции в Испании
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Транслировавший соревнования по велоспорту в Испании вертолет помог полиции обнаружить плантацию марихуаны на крыше одного из зданий, показав ее в прямом эфире.
"Вертолет с шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании 2019" обнаружил плантацию марихуаны на крыше", - сообщила в Twitter гражданская гвардия Испании, разместившая видео со съемки.
Как сообщает портал 20 Minutos, плантация находилась в городе Игуалада, провинция Барселона. Полиция Каталонии изъяла 40 растений, однако не смогла арестовать владельцев конопли, которые покинули жилье еще на прошлой неделе.
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