В Испании транслирующий велогонку вертолет помог найти посадки марихуаны

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Транслировавший соревнования по велоспорту в Испании вертолет помог полиции обнаружить плантацию марихуаны на крыше одного из зданий, показав ее в прямом эфире.
"Вертолет с шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании 2019" обнаружил плантацию марихуаны на крыше", - сообщила в Twitter гражданская гвардия Испании, разместившая видео со съемки.
Как сообщает портал 20 Minutos, плантация находилась в городе Игуалада, провинция Барселона. Полиция Каталонии изъяла 40 растений, однако не смогла арестовать владельцев конопли, которые покинули жилье еще на прошлой неделе.