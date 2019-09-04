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РИА Новости

Apple выпустит бюджетный iPhone впервые с 2016 года, пишут СМИ

16:14 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Американская корпорация Apple намерена в следующем году выпустить новую бюджетную модель iPhone на фоне снижения продаж, сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.
"Apple, теряющая долю на рынке смартфонов, планирует выпустить бюджетный iPhone следующей весной, чтобы привлечь покупателей на развивающихся рынках и вернуть себе позиции в Китае, которые заняли Huawei Technologies и другие конкуренты", - цитирует газета слова источников.
Эта модель станет первой бюджетной после выхода в 2016 году iPhone SE с начальной ценой 399 долларов, отмечает газета. Решений по поводу названия новой модели и ее цены пока нет, пишет издание.
Три источника отметили, что размер новой модели будет соответствовать iPhone 8, выпущенному в 2017 году, с экраном в 4,7 дюйма. Источники уточнили, что модель может быть оснащена более дешевым жидкокристаллическим дисплеем (LCD), что позволит добиться более низкой стартовой цены.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
Логотип компании Apple
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