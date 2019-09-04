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РИА Новости

В Томске начали разработку реактора для получения биоразлагаемых пластиков

16:07 04.09.2019 (обновлено: 16:20 04.09.2019)
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© Фото : Томский политехнический университет Модель реактора для непрерывного синтеза мономеров, созданная в Томском политехническом университете
Модель реактора для непрерывного синтеза мономеров, созданная в Томском политехническом университете
© Фото : Томский политехнический университет
Модель реактора для непрерывного синтеза мономеров, созданная в Томском политехническом университете. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Специалисты-химики Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают технологию и реактор для непрерывного синтеза мономеров — исходного сырья для получения биоразлагаемых пластиков, сообщает в среду пресс-служба вуза.
"Это будет первый в мире реактор непрерывного синтеза большой производительности, пригодный для использования в промышленности и позволяющий получать сырье высокого качества. Предложенная томскими учеными технология и оборудование позволят удешевить отечественное производство биоразлагаемых полимеров", - говорится в сообщении.
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Ученые отмечают, что синтез мономеров — это самая дорогая стадия получения пластиков. Непрерывный синтез упрощает и в разы удешевляет весь процесс создания пластиков. Сейчас оформляется заявка на патентование технологии одностадийного непрерывного синтеза. Ученые уже отработали режимы синтеза на модели реактора из стекла в лабораторных условиях, готовы перейти к изготовлению реактора из металла уменьшенного масштаба и поиску промышленных партнеров.
"Сейчас синтез полимеров в промышленности проходит поэтапно в нескольких реакторах. В нашем случае все происходит в одном реакторе непрерывно. В итоге для получения одного и того же объема продукта нам требуется один час против примерно шести при традиционных технологиях", - приводятся в сообщении слова доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Виктора Новикова.
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По словам разработчиков, сделать процесс синтеза непрерывным им удалось за счет того, что все основные превращения в реакторе происходят в газовой фазе, то есть когда основные реагенты находятся в газообразном состоянии. В традиционных же технологиях синтез проходит в жидкой фазе.
Томские ученые уверены, что появление в России простой и более дешевой технологии получения мономеров позволит создать в стране собственный устойчивый рынок биоразлагаемых пластиков. Это также важно для создания более дешевых, по сравнению с импортными, саморассасывающихся имплантатов и других изделий для медицины. Разработчики считают, что при заинтересованности со стороны производителей создать опытно-промышленное производство биоразлагаемого пластика в РФ можно уже в 2022 году.
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