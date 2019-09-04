В Томске начали разработку реактора для получения биоразлагаемых пластиков

НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Специалисты-химики Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают технологию и реактор для непрерывного синтеза мономеров — исходного сырья для получения биоразлагаемых пластиков, сообщает в среду пресс-служба вуза.

"Это будет первый в мире реактор непрерывного синтеза большой производительности, пригодный для использования в промышленности и позволяющий получать сырье высокого качества. Предложенная томскими учеными технология и оборудование позволят удешевить отечественное производство биоразлагаемых полимеров", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что синтез мономеров — это самая дорогая стадия получения пластиков. Непрерывный синтез упрощает и в разы удешевляет весь процесс создания пластиков. Сейчас оформляется заявка на патентование технологии одностадийного непрерывного синтеза. Ученые уже отработали режимы синтеза на модели реактора из стекла в лабораторных условиях, готовы перейти к изготовлению реактора из металла уменьшенного масштаба и поиску промышленных партнеров.

"Сейчас синтез полимеров в промышленности проходит поэтапно в нескольких реакторах. В нашем случае все происходит в одном реакторе непрерывно. В итоге для получения одного и того же объема продукта нам требуется один час против примерно шести при традиционных технологиях", - приводятся в сообщении слова доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Виктора Новикова.

По словам разработчиков, сделать процесс синтеза непрерывным им удалось за счет того, что все основные превращения в реакторе происходят в газовой фазе, то есть когда основные реагенты находятся в газообразном состоянии. В традиционных же технологиях синтез проходит в жидкой фазе.