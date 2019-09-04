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РИА Новости

В Чувашии на ребенка в парке упала металлическая конструкция

15:57 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Декоративная металлическая конструкция в виде огромной белки упала на семилетнего ребенка в парке Новочебоксарска, прокуратура Чувашии проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в парке культуры и отдыха "Ельниковская роща" 2 сентября.
"Прокуратурой города Новочебоксарска в ходе проверки установлено, что декоративная металлическая конструкция в виде белки не соответствовала требованиям устойчивости и надежной фиксации при ее установке. В результате конструкция упала на мальчика 2012 года рождения, который получил травмы и госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении прокуратуры.
В отношении директора парка возбуждено дело об административном правонарушении за ненадлежащее содержание элементов благоустройства. Кроме того, Новчебоксарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Чувашской Республике по данному факту проводится процессуальная проверка.
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Следственный комитет РФЧувашияРоссияПроисшествия
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