В Чувашии на ребенка в парке упала металлическая конструкция

"Прокуратурой города Новочебоксарска в ходе проверки установлено, что декоративная металлическая конструкция в виде белки не соответствовала требованиям устойчивости и надежной фиксации при ее установке. В результате конструкция упала на мальчика 2012 года рождения, который получил травмы и госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении прокуратуры.