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РИА Новости

Участника незаконной акции, бросившего урну в полицию, признали виновным

15:56 04.09.2019 (обновлено: 16:31 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Евгения Коваленко признали виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, против представителя власти, сообщает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда.
По версии обвинения, подсудимый сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак. Потерпевший силовик в суде заявил, что испытал "сильную физическую боль в районе поясницы".
Прокуратура требует приговорить подсудимого к пяти годам колонии общего режима.
Ожидается, что судья Олеся Менделеева вынесет приговор Коваленко уже сегодня.
Виновным он себя не признает, говорит, что хотел помочь другим митингующим освободиться от жесткого задержания, а урну он кинул от досады.
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
12:46РИА Новости
Участник незаконной акции в Москве Кирилл Жуков получил три года колонии
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
За нарушения задержали в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
По уголовным делам проходили Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.
Впоследствии СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева.
Накануне были вынесены первые приговоры — Подкопаев и Беглец получили три и два года колонии общего режима соответственно. Оба признали вину в нападении на силовиков и заключили сделки со следствием.
В среду к трем годам колонии приговорили Кирилла Жукова за удар по шлему сотрудника Росгвардии, из-за чего "правоохранитель испытал физическую боль". Свою вину подсудимый не признал.
Также накануне прекратили уголовное дело против Егора Жукова о "массовых беспорядках", однако ему предъявили обвинение в призывах к экстремистской деятельности.
Митинги за рубежом
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ГУ МВД по г. МосквеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это хорошие новости. Буйные должны быть на привязи.
4 сентября, 16:15
Михаил Иванов
2000014
За удовольствие надо платить!
4 сентября, 16:00
vv.p.neznamov
1900014
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