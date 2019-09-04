Участника незаконной акции, бросившего урну в полицию, признали виновным

Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Евгения Коваленко признали виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, против представителя власти, сообщает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда.

По версии обвинения, подсудимый сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак. Потерпевший силовик в суде заявил, что испытал "сильную физическую боль в районе поясницы".

Прокуратура требует приговорить подсудимого к пяти годам колонии общего режима.

Ожидается, что судья Олеся Менделеева вынесет приговор Коваленко уже сегодня.

Виновным он себя не признает, говорит, что хотел помочь другим митингующим освободиться от жесткого задержания, а урну он кинул от досады.

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.

За нарушения задержали в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

По уголовным делам проходили Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.

Впоследствии СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева.

Накануне были вынесены первые приговоры — Подкопаев и Беглец получили три и два года колонии общего режима соответственно. Оба признали вину в нападении на силовиков и заключили сделки со следствием.

В среду к трем годам колонии приговорили Кирилла Жукова за удар по шлему сотрудника Росгвардии, из-за чего "правоохранитель испытал физическую боль". Свою вину подсудимый не признал.