Мединский назвал ситуацию, когда взрослые читают комиксы, убожеством

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал на открытии Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ), что плохо относится к комиксам и считает, что они главным образом ориентируются на детей, учащихся читать.
"Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда. Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством", - заявил Мединский.
Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) состоится на ВДНХ с 4 по 8 сентября. Впервые она состоялась в Москве в 1977 году. На стендах ярмарки посетители познакомятся с литературой из России, Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран.