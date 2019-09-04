Правительство Украины рекомендовало Зеленскому уволить Кличко

КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил в среду на брифинге премьер Алексей Гончарук.

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в среду сообщил, что кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко с должности главы КГГА.

"Мы обратились с представлением в офис президента об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает", - сказал Гончарук. Трансляцию вел телеканал "112. Украина"

Окончательное решение, по его словам, должен принять президент Украины.

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы КГГА и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.