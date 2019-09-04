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РИА Новости

Правительство Украины рекомендовало Зеленскому уволить Кличко

15:52 04.09.2019 (обновлено: 17:07 04.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил в среду на брифинге премьер Алексей Гончарук.
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в среду сообщил, что кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко с должности главы КГГА.
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"Мы обратились с представлением в офис президента об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает", - сказал Гончарук. Трансляцию вел телеканал "112. Украина"
Окончательное решение, по его словам, должен принять президент Украины.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы КГГА и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
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Алексей ГончаренкоВиталий КличкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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