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РИА Новости

Нижегородские ветеринары спасли белого питона, сделав змее кесарево сечение

15:50 04.09.2019
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© Фото : страница в "ВКонтакте" Ветеринарный госпиталь "Зоозащита-НН"Сотрудники ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН" в Нижнем Новгороде во время проведения операции белому питону по кличке Альбина
Сотрудники ветеринарного госпиталя Зоозащита-НН в Нижнем Новгороде во время проведения операции белому питону по кличке Альбина
© Фото : страница в "ВКонтакте" Ветеринарный госпиталь "Зоозащита-НН"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Сотрудники ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН" в Нижнем Новгороде спасли белого питона по кличке Альбина, они сделали змее кесарево сечение, сообщается на странице клиники в социальной сети "ВКонтакте".
"На базе нашего госпиталя в хирургическом отделении была проведена необычная для нас операция - кесарево сечение питона по кличке Альбина. Бедная змея не могла разродиться на протяжении двух месяцев. Серпентолог принял решение о необходимости оперативного вмешательства, чтобы помочь питону. Кесарево сечение было проведено бригадой хирургов в присутствии анестезиолога и серпентолога. Операция длилась шесть часов, змея находилась под газовым наркозом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что послеоперационный период у Альбины проходит без осложнений, она хорошо себя чувствует. Увидеть необычного пациента нижегородских ветеринаров можно на выставке экзотических животных.
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