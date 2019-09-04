Нижегородские ветеринары спасли белого питона, сделав змее кесарево сечение

"На базе нашего госпиталя в хирургическом отделении была проведена необычная для нас операция - кесарево сечение питона по кличке Альбина. Бедная змея не могла разродиться на протяжении двух месяцев. Серпентолог принял решение о необходимости оперативного вмешательства, чтобы помочь питону. Кесарево сечение было проведено бригадой хирургов в присутствии анестезиолога и серпентолога. Операция длилась шесть часов, змея находилась под газовым наркозом", - говорится в сообщении.