Нижегородские ветеринары спасли белого питона, сделав змее кесарево сечение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Сотрудники ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН" в Нижнем Новгороде спасли белого питона по кличке Альбина, они сделали змее кесарево сечение, сообщается на странице клиники в социальной сети "ВКонтакте".
"На базе нашего госпиталя в хирургическом отделении была проведена необычная для нас операция - кесарево сечение питона по кличке Альбина. Бедная змея не могла разродиться на протяжении двух месяцев. Серпентолог принял решение о необходимости оперативного вмешательства, чтобы помочь питону. Кесарево сечение было проведено бригадой хирургов в присутствии анестезиолога и серпентолога. Операция длилась шесть часов, змея находилась под газовым наркозом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что послеоперационный период у Альбины проходит без осложнений, она хорошо себя чувствует. Увидеть необычного пациента нижегородских ветеринаров можно на выставке экзотических животных.