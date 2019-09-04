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РИА Новости

Постпред США при ЕС заявил о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"

15:50 04.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. США настаивают на том, чтобы Европа не полагалась в обеспечении энергопоставок на "Северный поток-2", потому что, по мнению Вашингтона, он предоставит России слишком большой контроль в сфере энергетики, заявил в среду журналистам постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд.
Посол сообщил в ходе телефонного брифинга, что вопрос "Северного потока-2" поднимался на встречах госсекретаря США Майка Помпео с будущим руководством евроструктур, включая избранную главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
"Вопрос энергетики в Европе всегда вызывал большую обеспокоенность у США. Мы считаем, что "Северный поток-2" создает слишком много контроля в российских руках. А русские в прошлом использовали этот контроль", - заявил он журналистам, отметив, что Вашингтон предлагает Европе в качестве альтернативы свой сжиженный природный газ.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер компании - "Газпром".
Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
2 сентября, 18:13Сказано в эфире
Эксперт о строительстве "Северного потока-2": остается лишь датский участокNord Stream 2 AG построил более 76% газопровода "Северный поток-2". Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал радио Sputnik, что может помешать завершению строительства.
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Майк ПомпеоСеверный поток-2ГазпромЕвросоюзЕвропаРоссияСШАВ мире
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