Постпред США при ЕС заявил о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"

БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. США настаивают на том, чтобы Европа не полагалась в обеспечении энергопоставок на "Северный поток-2", потому что, по мнению Вашингтона, он предоставит России слишком большой контроль в сфере энергетики, заявил в среду журналистам постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд.

Посол сообщил в ходе телефонного брифинга, что вопрос "Северного потока-2" поднимался на встречах госсекретаря США Майка Помпео с будущим руководством евроструктур, включая избранную главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

"Вопрос энергетики в Европе всегда вызывал большую обеспокоенность у США. Мы считаем, что "Северный поток-2" создает слишком много контроля в российских руках. А русские в прошлом использовали этот контроль", - заявил он журналистам, отметив, что Вашингтон предлагает Европе в качестве альтернативы свой сжиженный природный газ.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер компании - "Газпром".