ОЗК заключила первую сделку на поставку в Турцию российского зерна за рубли

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Входящая в Объединенную зерновую компанию (ОЗК) швейцарская торговая компания Grain export SA выиграла тендер на поставку 60 тысяч тонн продовольственного зерна в Турцию, эта первая сделка компании с турецкой стороной с расчетами в российской валюте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЗК.

"Сделка с турецкой стороной заключена в российских рублях. Выбор отечественной валюты в качестве платежного средства обусловлен экономической целесообразностью, это повышает прозрачность заключаемых контрактов и снижает риски от возможных курсовых колебаний", - сообщили в пресс-службе.

Тендер на поставку 250 тысяч тонн зерна в порты черного и средиземного морей проводился 3 сентября 2019 года Турецким государственным зерновым советом (TMO) в Анкаре. Согласно условиям коммерческого конкурса, отгрузка российской продукции на условиях CIF (стоимость, страхование и фрахт) будет произведена в период с 10 по 27 сентября в порт Мерсин, расположенный на юго-восточном побережье Турции. "На нынешнем конкурсе наша заявка была единственной в рублях", - уточнили в компании.

По данным Центра оценки качества зерна на конец августа, Турция в текущем сельхозгоду продолжает удерживать первое место среди стран-импортеров российского зерна, с долей 23% от объема поставок. Первая пилотная сделка на поставку зерна в Турцию из РФ с расчетами в рублях была заключена в октябре 2018 года частными компаниями из РФ. Следующей сделкой с расчетами в российской валюте стала сделка, заключенная Grain export SA, входящей в ОЗК.